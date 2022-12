Futsal, il Manfredonia si affida a Callegari e Barbensi: sono loro i due nuovi portieri del Vitulano

Due volti nuovi per il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: si tratta dei portieri Mattia Callegari e Filippo Barbensi. Classe '95, Callegari è un portiere con esperienze di assoluto rispetto. Originario di Ceva, l'estremo difensore muove i suoi primi passi in una delle squadre che hanno fatto la storia piemontese nel futsal: l'Asti. Due stagioni al Rhibo Fossano in Serie B per acquisire esperienza, poi il passaggio all'Active Network con il quale centra la promozione dalla Serie B alla Serie A2, disputando anche una stagione in categoria. Rimane in A2 con la Tenax Torfit Castelfidardo (affrontando i biancocelesti nell'annata della promozione in Serie A), poi torna in B l'anno dopo con il Potenza Picena disputando i playoff a fine stagione. La prima parte di questa annata sportiva è stata trascorsa con la Dozzese. Ecco le prime parole di Mattia Callegari: "Sono davvero felice di essere arrivato in questa piazza. Manfredonia è sempre stata un punto di riferimento per il futsal pugliese, una società importante con tifosi fantastici. Le sensazioni sono ottime e sono convinto che potremo toglierci tante soddisfazioni. Non vedo l'ora di iniziare".

Classe 2001, Barbensi in pochi anni ha fatto capire di avere potenziale e di poter offrire da subito un contributo determinante. Dopo i primi due anni di futsal al Pistoia (in quel momento in A2), un anno in B al Faventia e poi il passaggio in una big della Serie A2 com'è stata l'Hellas Verona della scorsa stagione e come lo è ancora l'attuale Olimpia Verona.