Futsal, tre innesti e altrettante partenze per il Vitulano Manfredonia

Sono ore di cambiamenti per il Vitulano Manfredonia, che nelle ultime ore ha formalizzato tre movimenti in entrata e altrettanti in uscita. Nella giornata di ieri è stato annunciata la rescissione del contratto del laterale spagnolo Pau Recasens, un gol per lui in casa del Gg Teamwear Benevento. Recasens si aggiunge all'altro laterla Francesco Foti - il cui prestito dal Catania è terminato - e al pivot lituano Baranauskas. Al loro posto ecco Alexandre Dall'Onder, 32enne pivot brasiliano, il laterale Antonio Mura e il centrale brasiliano Alemão.

Classe '89, Dall'Onder è un pivot ambidestro dalla grande mole, 'Bolacha', con all'attivo un numero considerevole di gol realizzati sin dal suo arrivo in Italia nel 2008. Campione d’Italia under 21 con l’Augusta, gioca poi con Magione, Real Molfetta in Serie B, poi di nuovo con l’Augusta. Seguono delle grandissime annate in A2 e A a Matera, successivamente Ciampino Anni Nuovi, Città di Sestu, Serie A con la Colormax Pescara, di nuovo Ciampino, Hellas Verona, Saviatesta Mantova e infine Italpol. In ogni società, il segno di Dall’Onder è sempre stato lasciato a suon di gol. Ecco le sue prime parole da nuovo giocatore del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: “Sono veramente contento di arrivare qui. È una società che sta crescendo anno dopo anno e sono venuto per aiutare in questa crescita. Sono contentissimo. Vedo che la squadra sta facendo un bellissimo campionato e voglio essere uno in più”.

Antonio Mura, classe '93, è un laterale di grande velocità e tecnica. Per lui una stagione al Leonardo, cinque con il Cagliari tra C1 e A2 con grande attaccamento, poi le prime esperienze in Puglia in Serie B con Sammichele e Polisportiva Torremaggiore, infine l’inizio di stagione con il Label System Potenza Picena: "Grazie alla società per essere qui. Darò il massimo di me in ogni partita ed allenamento e cercheremo di toglierci grandi soddisfazioni", ha dichiarato.

Grande esperienza quella di Luis Gustavo Perrotto Correa 'Alemão', classe '85. Tanti i parquet calcati in carriera e diverse le casacche vestite. Da ricordare in Germania quella del John Regensburg, in Brasile quella dell'Afusa, ma soprattutto quelle di squadre italiane come Rieti, Venezia e Arzignano. L'ultima esperienza prima dell'approdo nel golfo è stata con l'Olimpia Verona in Serie A2.