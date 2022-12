Futsal, il Manfredonia sceglie David Ceppi: è lui il nuovo allenatore

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia annuncia che David Ceppi è il nuovo allenatore della prima squadra per questa stagione. Classe ’67, Ceppi ha vinto lo Scudetto da vice di Massimo Ronconi a Perugia nella stagione 2004-05. L’anno dopo, alla Lottomatica Roma, alla prima esperienza da primo allenatore, ha centrato semifinale Scudetto e finale di Coppa Italia. In Serie A esperienze da ricordare con Reggio Calabria (salvato ai playout), Real Rieti e Fabrizio Corigliano (portato dalla A2).

Dopo le avventure con Sport Five Putignano, Magione, Martina Franca e Potenza (con quest’ultima squadra arrivò la vittoria del campionato di Serie B nel 2010/11). I ricordi più piacevoli riguardo David Ceppi sono probabilmente quelli con l’Active Network: prima la promozione dalla Serie B alla Serie A2 tramite gli spareggi, poi sesti fino all’interruzione per la pandemia, infine due annate nelle quali la promozione in Serie A non è arrivata per centimetri (sconfitta contro il Polistena ai playoff e contro la Fortitudo Pomezia ai play-in, arrivando dunque da primi del loro girone). Nella prima parte di questa stagione, il ritorno in Serie A con il Ciampino Aniene AnniNuovi.

“Sono contento di essere qui perché ritengo che questa sia una società importante. In questo momento bisogna sistemare qualcosina, ma una volta fatto abbiamo un futuro molto interessante. Eviterei considerazioni sulla rosa perché lasciano il tempo che trovano. Se io ho accettato quest’incarico è chiaro che ho fatto una riflessione e ho pensato che è una rosa sufficientemente giusta per ambire all’obiettivo. Su quest’ultimo, che è di una società ma anche di una città intera e che diventa automaticamente anche il mio più che un’ambizione, non bisogna nascondersi: è ritrovarsi in Serie A2 Élite nella prossima stagione. È importante per la società e sarebbe importante per me dare un contributo per raggiungerlo. Per quanto riguarda il livello personale, è un’altra sfida molto particolare. Parto senza aver contribuito alla formazione di questa squadra, senza aver avuto tempo a disposizione per la preparazione e far conoscere i miei concetti. Ci sarà dunque un approccio diverso: più che parlare dovrò ascoltare attentamente e cercare, s’è possibile, di portare qualche mia idea all’interno del gruppo e di farlo velocemente", le prime parole del nuovo tecnico.