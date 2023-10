Mondiali master di scherma, la foggiana Zurlo campionessa mondiale nel Fioretto femminile a squadre

Capolavoro di Francesca Zurlo, che 24 ore dopo aver vinto il bronzo nella prova individuale si aggiudica da protagonista assoluta il titolo iridato di fioretto femminile a squadre ai Mondiali Master in corso di svolgimento a Daytona Beach, negli Stati Uniti, assieme alle compagne Elena Benucci, Gianna Cirillo, Iris Gardini, Marinella Garzini e Liquin Wei.

Il team azzurro, seguito dal Maestro Paolo Bottari, è partito subito forte con due larghi successi nella fase a gironi (30-15 sull’Australia, 30-18 sulla Francia) che hanno proiettato l’Italia direttamente in zona medaglie, bypassando i quarti di finale.

Altra netta affermazione in semifinale a spese della Gran Bretagna, regolata per 23-14, con Francesca Zurlo che ha ottenuto due successi – per 3-1 e per 5-1 – nei due parziali con Kate O’Connell. Nella finale per la medaglia d’oro contro le fortissime padrone di casa l’Italia si è imposta per 25-24 con la stoccata decisiva che è stata piazzata nel minuto supplementare, con precisione chirurgica, proprio da Francesca Zurlo: la fiorettista in forza all’Olympia Fencing Club torna dunque a casa con il ragguardevole bottino personale di una medaglia d’oro ed una di bronzo.