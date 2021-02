Il Foggia Volley dura solo un set: al 'Preziuso' festeggia il Cerignola

L'esordio in casa contro la Bio Lingerie Cerignola sigilla la seconda sconfitta nel Campionato di Serie C Femminile Girone A. Infatti, le diavolette di coach Pino Tauro perdono per 3 set a 0 al Palasport ‘Preziuso’ di Foggia.

Dopo una prima fase di studio, è il Foggia Volley a mettere il piede sull’acceleratore ed a portarsi in vantaggio. Dall'altra parte un Cerignola, determinato e voglioso di portare a casa il set, riesce a portarsi sul punteggio di parità per poi avere la meglio per 23-25.

Nel secondo set le giocatrici ospiti partono meglio delle diavolette rossonere portandosi subito in vantaggio. La reazione del Foggia Volley arriva dalla metà del secondo parziale ma questo non basta a rovesciare la situazione. Le ofantine hanno la meglio per 19-25. Senza storia il terzo parziale, che vede la formazione ospite subito andare avanti e prendere il largo fino al 15-25 definitivo.

Per le diavolette di coach Pino Tauro testa alla ripresa degli allenamenti in palestra per preparare la trasferta di Corato contro la Polis Volley Corato che si giocherà sabato 27 febbraio alle ore 19 presso il Tensostatico Comunale di Corato.

“La partita ha avuto due volti, che tra l'altro erano prevedibili visto i pochi allenamenti di tecnica e di squadra che abbiamo svolto finora, ha dichiarato Coach Pino Tauro. "Purtroppo, abbiamo pagato questo inizio anticipato con degli infortuni muscolari che hanno ridotto la rosa a disposizione. Siamo stati in partita fino al termine del primo set e abbiano dimostrato quelle che sono le nostre potenzialità. Nei momenti decisivi, però, ci manca la lucidità per chiudere i punti decisivi, cosa che invece l'esperienza delle squadre fino a ora incontrate ha fatto la differenza. Per il prosieguo dobbiamo non perdere la fiducia e continuare a lavorare e migliorare in alcuni fondamentali”.