La Viterbese ferma il Foggia: allo Zaccheria finisce 1 a 1, non basta il gol di Rocca su rigore

Il Foggia non va oltre il pari allo Zaccheria. Dopo tre vittorie consecutive i ragazzi di mister Marchionni si fermano di fronte alla Viterbese: finisce 1 a 1 per effetto delle reti messe a segno nel primo tempo da Rocca su calcio di rigore per fallo di Camilleri su Dell'Agnello, e nella ripresa, al minuto 48, di Baschirotto.

Due le azioni salienti nella prima parte della gara: la prima dei laziali con Bensaja (bravo Fumagalli) e nel recupero dei rossoneri con D'Andrea, ma la sua conclusione esce di poco a lato.

Con l'ingresso di Curcio i satanelli provano a portare a casa i tre punti, ma senza riuscirci. Il Foggia sale momentaneamente al quinto posto con 47 punti. Dietro Catania e Juve Stabia con 46 ma con una gara in meno.