Foggia - Turris, violento impatto in campo: il giocatore Nunziante in ospedale: "In osservazione per 48-72 ore"

Risvolto amaro della partita Foggia - Turris, tenuta ieri sera, allo stadio 'Zaccheria' di Foggia. Dopo un violento impatto in campo, il giocatore della squadra campana, Christian Nunziante, è stato trasportato in ospedale, dove è tuttora tenuto in osservazione al Policlinico Riuniti di Foggia.

La società sportiva 'Turris Calcio esprime "un forte incoraggiamento al proprio calciatore" che, al minuto 89 della gara, a seguito di un contrasto aereo con un avversario, è ricaduto violentemente sul terreno di gioco. Le conseguenze dell’impatto hanno interessato la regione lombare sinistra.

Nunziante resterà monitorato per le prossime 48-72 ore dal personale della struttura foggiana e dalla equipe medica della Turris, rimasta in loco per assistere il ragazzo. "La società - impossibilitata a presenziare per il rispetto delle normative anti-Covid nelle strutture ospedaliere - si è immediatamente adoperata per mettere a disposizione dei familiari del calciatore le opportune condizioni di alloggio per tutto il tempo di permanenza sul posto che la situazione richiederà. A Christian - conclude la nota - l’augurio di pronta guarigione da tutti i componenti dello staff societario e tecnico nonché dai compagni di squadra".