Raddoppia la capienza dello 'Zaccheria': con la Turris stadio aperto per 5659 spettatori

La Commissione Pubblico Spettacolo ha dato l'ok all'aumento della capienza dello stadio, portandola a 11318 posti. Come disposto dall'ultimo Dpcm, in zona bianca la capienza consentita è pari al 50% di quella massima autorizzata

In vista della sfida interna con la Turris arriva una buona notizia per il Foggia e i suoi tifosi: la Commissione Pubblico Spettacolo, riunitasi quest'oggi per pronunciarsi sulla agibilità dello stadio comunale, ha infatti dato l'ok all'aumento della capienza dello Zaccheria già a partire dalla gara in programma sabato sera alle ore 20.30.

La Commissione ha stabilito una capienza di 11.318 posti. Per effetto del Dpcm, per cui in zona bianca la capienza consentita negli stadi è pari al 50% di quella massima autorizzata, i posti disponibili allo Zaccheria per la sfida di sabato saranno 5.659, più del doppio rispetto ai 2500 di una settimana fa.

Saranno 250 i posti (ovvero la metà della capienza massima di 500) destinati ai tifosi ospiti.