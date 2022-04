Torna a Foggia 'Rally Anch'io', l'evento automobilistico per persone con disabilità

Prezzo non disponibile

La passata edizione fu un grande successo e vide una partecipazione massiccia di associazioni dedicate alle persone con disabilità.

Il 2 giugno torna “Rally Anch’io”, l'appuntamento ludico-ricreativo alla Pista di Santa Cecilia a Foggia (in via Troia, Km. 2,60). I partecipanti (soprattutto ragazzi appartenenti alle associazioni di volontariato, ma non solo) potranno affiancare un vero pilota rally dell'Asd Piloti Sipontini, su vere auto da corsa, opportunamente adeguate alle esigenze dei passeggeri. L'obiettivo è trascorrere una giornata diversa ed emozionante.

"Rally Anch'io", la cui iscrizione è completamente gratuita, giunge anche quest'anno a poca distanza dal Rally “Porta del Gargano – Trofeo Città di Vieste”, che avrà luogo il 24 e 25 settembre sulle strade del Promontorio, tra i comuni di Vieste, mattinata, Peschici e Vico del Gargano, organizzato dalla “A.S.D. Piloti Sipontini”. La corsa garganica è giunta alla dodicesima edizione e si preannuncia ancora più emozionante dello scorso anno, con equipaggi che giungeranno da tutto lo Stivale. L'avversario da battere è il manfredoniano Giuseppe Bergantino, campione della passata edizione e vincitore, la scorsa settimana, del Rally Città di Casarano, che invece non ha portato bene ai due equipaggi dei Piloti Sipontini, entrambi ritirati per noie tecniche.

Il programma dettagliato di Rally Anch'io sarà disponibile nei prossimi giorni.