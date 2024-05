Oltre mille persone pronte per la 'Run For', la manifestazione che promuove attività fisica, inclusione e legalità

Già mille partecipanti hanno aderito alla seconda edizione di 'Run For', manifestazione podistica in programma a Foggia domenica 19 maggio. Una gara di 10 km, livello bronze, che ha l'obiettivo di promuovere l'attività fisica e i corretti e sani stili di vita.

L'evento è organizato dalla Asd Foggia Running: le gare avranno come base di partenza e arrivo via Galliani. Entrambe quelle da 10 km si svilupperanno verso la parte sud della città, articolandosi nel seguente percorso: partenza da via Galliani in direzione viale Fortore, passaggio davanti alla Questura lungo via Gramsci per proseguire fino al campo da baseball, via Grandi e via Mons. Farina fino a via Gandhi, passaggio davanti al campo scuola Coni fino a viale primo maggio, lungo rettilineo fino al Parco Campi Diomedei, arrivo in via Galliani.

Alla manifestazione di 10 km omologata Fidal si collega anche la stracittadina legata a un progetto di beneficenza, la marcia per la legalità e l'inclusione, organizzata insieme all'associazione 'Cerbelli' a cui verrà donato parte del ricavato.