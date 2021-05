Infrastrutture e valorizzazione dei giovani talenti foggiani: la mission della nuova fondazione 'La Capitanata per lo sport'

Due ospiti d’eccezione, due autentici protagonisti dell’indimenticata epopea di Zemanlandia, a battezzare la nascita della Fondazione ‘La Capitanata per lo sport’.

Igor Kolyvanov e Bryan Roy sono state le special guest nel giorno della presentazione di una nuova realtà che, attraverso la sinergia con enti locali e attori del mondo sportivo, punta in primis a incrementare la dotazione di impianti sportivi nella provincia di Foggia. Una carenza atavica, quasi cronica, del territorio foggiano alla quale si cercherà di trovare soluzioni concrete. Perché la mancanza di infrastrutture spesso è il più grande ostacolo alla formazione e valorizzazione dei numerosi giovani talenti foggiani.

"In trent'anni qui niente è cambiato. Ad Amsterdam, e in tutta l'Olanda, la grande differenza la fa la presenza di infrastrutture, fondamentali per aiutare i giovani in tutti gli sport. Un ruolo importante devono averlo i politici. Spero che con questa iniziativa che si crei la giusta sinergia. Ma anche i politici devono aiutarci a fare gol", ha commentato Roy. Gli fa eco Kolyvanov: "Le strutture sono fondamentali per i giovani e per una città così calorosa come Foggia".

Presidente del neonato ente sarà l’avvocato Aristide Guerrasio, Francesco De Cosmo, il vicepresidente. Sario Masi sarà il direttore generale. Non mancano i personaggi autorevoli che supporteranno la fondazione, da Sergio Cangelli al delegato Coni e componente del consiglio federale della Fidal Mimmo Di Molfetta, fino al giornalista sportivo Franco Ordine. La Fondazione lavorerà anche a stretto contatto con lo stesso Calcio Foggia 1920, rappresentato oggi dal direttore generale Filippo Polcino.

