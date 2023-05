Foggia ammira il passaggio del Giro d'Italia: traguardo sprint vicino allo 'Zac'

Alle 14,30 in punto sono arrivati i due fuggitivi della tappa San Salvo-Melfi del giro d'Italia, che hanno staccato il resto del gruppo di circa due minuti

È giunto finalmente il giorno del passaggio della terza tappa del Giro d'Italia. Un evento che ha suscitato ilarità e polemiche (dalla ribitumazione delle strade interessate al passaggio fino al caos nelle ore antecedenti l'arrivo della carovana di ciclisti), ma anche tanta attenzione da parte di curiosi e appassionati.

Alle 14,30 esatte, su viale Candelaro, sono passati i due fuggitivi della tappa Vasto-Melfi: Alexander Konychev (Team Corratec-Selle Italia) e Veljko Stojnić (Team Corratec-Selle Italia), attesi da centinaia di spettatori assiepati ai bordi delle strade. La tappa odierna, partita da Vasto, ha effettuato un passaggio anche tra le vie di San Severo dove - secondo uno striscione - ci si trovava nella "Città della gentilezza".

I ciclisti della carovana rosa hanno attraversato il traguardo sprint in corrispondenza dello stadio "Zaccheria" per poi proseguire alla volta di Melfi, epilogo della tappa odierna. La corsa rosa ripartirà, nella giornata di domani, da Venosa percorrendo i 175 km fino al Lago Laceno in Campania.