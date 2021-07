Il miglior arbitro di calcio a 5 è un foggiano: Pasquale Falcone premiato dall'Aia

Il 35enne docente di Politica economica presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha ricevuto il premio 'Andrea Lastrucci' come Arbitro Can 5 primo classificato nella graduatoria di merito della stagione 2020/21

La stagione 2020/21 è stata ancora una volta foriera di grandi soddisfazioni per l’Aia di Foggia. Diversi gli arbitri foggiani distintisi nelle diverse categorie sia nel calcio che nel futsal. Merita una menzione speciale Pasquale Marcello Falcone.

Il giovane direttore di gara foggiano di calcio a 5 ha infatti ricevuto il premio ‘Andrea Lastrucci’ come Arbitro Can 5 primo classificato nella graduatoria di merito della stagione sportiva 2020/21.

A deliberare l’assegnazione dei premi nazionali, il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, presieduto da Alfredo Trentalange.

“È stato un grande risultato, nonché un ulteriore punto di partenza per la mia carriera”, ha dichiarato Falcone.

35enne docente di Politica economica presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Falcone è arbitro della sezione Aia dal 2009. Nel 2014 è entrato a far parte della Can 5, commissione riservata a tutti gli arbitri nazionali di calcio a 5.

Dopo circa 200 designazioni tra Serie B, Serie A2 e Serie A, nell’ultima stagione ha diretto una delle gare delle Final Eight di Coppa Italia tra Acqua&Sapone e Came Dosson ed è stato designato come terzo arbitro per la finale scudetto tra Italservice Pesaro e Meta Catania. Dal 1° luglio di quest’anno è arbitro CAN 5 Elite.