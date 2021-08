Foggia-Paganese, tagliandi disponibili anche nei punti vendita

I tagliandi si potranno acquistare, oltre che online, anche in tutti i punti vendita della provincia

Il Calcio Foggia comunica che i tagliandi per assistere alla gara Foggia-Paganese, in programma questa sera allo stadio Pino Zaccheria alle ore 21:00, possono essere acquistati, fino alle ore 19:00, sia ONLINE sul sito vivaticket.it che in tutti i punti vendita Vivaticket della provincia di Foggia.

BAR DOC

INDIRIZZO: viale Kennedy snc c/o Mercato Rionale Coperto Foggia

TELEFONO: +39 0881 633690

EMAIL: bardocfg@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 06.30/20.00

BAR RED BLACK

INDIRIZZO: via Gioberti, 16 Foggia

TELEFONO: 380 5960608

EMAIL: barcellimar@libero.it

ORARI: Lun-Dom: sempre aperto

BAR TABACCHI GOCCE DI CAFFE’

INDIRIZZO: via Guido d’Orso, 31 Foggia

TELEFONO: +39 0881 371708

EMAIL: traalfredo@icloud.com

ORARI: Lun-Sab: 06.30/21.30 Dom: 07.00/13.00

BOULEVARD CAFE’ 1992

INDIRIZZO: viale Ofanto, 345-347 Foggia

TELEFONO: +39 0881 7077296

EMAIL: alex.carella@alice.it

GOLDEN CAFE’

INDIRIZZO: via Fratelli Biondi, 33/35 Foggia

TELEFONO: 328 7863014

EMAIL: goldencafesrls@gmail.com

ORARI: Lun-Ven: 06.00/13.00 16.00/21.00 Sab: 06.00/14.00 16.00/21.00 Dom: 08.00/14.00 16.00/21.00

GRAN CAFFE’ COCOZZA

INDIRIZZO: corso Roma, 22 Foggia

TELEFONO: +39 0881 722316

EMAIL: grancaffecocozza@virgilio.it

ORARI: Lun-Dom: 08.00/22.00

GRUPPO ITALIANA SERVIZI POSTALI

INDIRIZZO: viale degli Artigiani, 44/Q Foggia

TELEFONO: +39 0881 200919

EMAIL: foggia@italianaservizipostali.it

ORARI: Lun-Ven: 08.30/13.30 14.30/19.30 Sab: 08.30/13.00 Dom: Chiuso

HAILUNDER

INDIRIZZO: via Nannarone, 44-44/A Foggia

TELEFONO: 328 2252555

EMAIL: stepanill90@hotmail.it

ORARI: Lun: 16.00/20.30 Mar-Ven: 10.00/13.00 16.00/21.00 Sab-Dom: 10.00/21.00

REGGIA DEI SERVIZI

INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 Foggia

TELEFONO: +39 0881 021768

EMAIL: reggiadeiservizifoggia@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 08.00/13.00 16.30/20.00 Dom: 08.00/13.00

SENZACONFINI TRAVEL

INDIRIZZO: corso Giannone, 43 Foggia

TELEFONO: 0881 580154

EMAIL: info@senzaconfinitravel.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.30/20.00 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

SERVICE.COM

INDIRIZZO: viale Ofanto, 357/359/361 Foggia

TELEFONO: +39 0881 687272

EMAIL: biglietteria@servicecom.it

ORARI: Lun-Sab: 08.30/13.30 16.00/20.30 Dom: chiuso

BAR TABACCHI IL MIGLIORE

INDIRIZZO: viale Aldo Moro, 135 Apricena

TELEFONO: +39 0882 641886

EMAIL: vivaticketapricena@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 05.30/21.00

TABACCHERIA ROOSEVELT DI MARINARO ANTONIO

INDIRIZZO: viale Roosevelt, 18 Cerignola

TELEFONO: +39 0885 415375

EMAIL: amarinaro9@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 07.00/21.00

TABACCHERIA DEL CORSO

INDIRIZZO: corso Garibaldi, 2/4 Cerignola

TELEFONO: +39 0885 423598

EMAIL: tabaccheria.del.corso@virgilio.it

TABACCHERIA DELL’ANGOLO

INDIRIZZO: via Falcone, 66 Cerignola

TELEFONO: +39 0885 441481

EMAIL: pattydgl5@msn.com

ORARI: Lun-Sab: 06.00/13.30 16.00/21.30 Dom: 07.00/13.00

BAR COCO’

INDIRIZZO: via dell’Immacolata, 32 Foggia

TELEFONO: +39 0881 335120

EMAIL: co.co.srl@outlook.com

ORARI: Lun-Dom: 06.30/24.00

PLANETWIN365

INDIRIZZO: piazza Gaetano Pitta, 91 Lucera

TELEFONO: +39 0881 205190

EMAIL: testa72@cheapnet.it

ORARI: Lun-Ven: 09.30/20.30 Sab-Dom: 09.30/22.00Vedi in MAPPA

TELEFONO: +39 0881 205190 EMAIL: testa72@cheapnet.it ORARI: Lun-Ven: 09.30/20.30 Sab-Dom: 09.30/22.00Vedi in MAPPA RBC NETWORK

INDIRIZZO: viale Raffaello snc Lucera

TELEFONO: 328 4581452

EMAIL: draz3n@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 10.00/20.00

BAR IMPERO

INDIRIZZO: piazza Marconi, 16 Manfredonia

TELEFONO: +39 0884 581045

EMAIL: troianoimpero@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 05.00/00.00

CITY POSTE

INDIRIZZO: via Cavallotti, 21 Monte Sant’Angelo

TELEFONO: +39 0884 522964

EMAIL: epmontesantangelo@cityposte.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/20.00 Sab: 09.00/12.00 Dom: chiuso

TABACCHERIA GIACOMIELLO

INDIRIZZO: corso Aldo Moro, 20 Orta Nova

TELEFONO: +39 0885 782936

EMAIL: peppegiaco10@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 06.00/22.00 Dom: 06.00/13.00

CENTRO POSTE & SPEDIZIONI

INDIRIZZO: corso Umberto I, 47 Ortanova

TELEFONO: +39 0885 602475

EMAIL: andreadefeo84@libero.it

ORARI: Lun-Ven: 08.30/12.30 16.00/20.00 Sab: 08.30/12.30 Dom: chiuso

DOPPIO CLICK

INDIRIZZO: via Lucera, 67 Pietramontecorvino

TELEFONO: +39 0881 519151

EMAIL: doppioclicksnc@gmail.com

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 17.00/21.00 Sab: 14.00/20.00 Dom: chiuso

ELISONTRAVEL

INDIRIZZO: corso Regina Margherita, 9 San Giovanni Rotondo

TELEFONO: 0882 422575

EMAIL: eventi@elisontravel.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/20.00 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

BAR TABACCHI BERNARDO DELLE VERGINI

INDIRIZZO: via XX Settembre, 3/7/9 San Paolo di Civitate

TELEFONO: +39 0882 551212

EMAIL: barbernardo@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 05.00/22.00

BAR TABACCHI CAFFETTERIA DEL CORSO

INDIRIZZO: viale 2 Giugno, 250 San Severo

TELEFONO: +39 0882 221952

EMAIL: spallonenet@tiscali.it

ORARI: Lun-Sab: 06.00/21.00 Dom: chiuso

TABACCHERIA MAGALDI DAL 1959

INDIRIZZO: corso Vittorio Emanuele III, 7 Stornarella

TELEFONO: +39 0885 433056

EMAIL: tabmagaldi1959@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 06.30/21.30 Dom: 08.00/13.00

TABACCHERIA ANGELICCHIO

INDIRIZZO: via Gioco delle Palle, 3 Vico del Gargano

TELEFONO: 0884 991333

EMAIL: nicola.angelicchio@hotmail.com

SNAI CAFFE’

INDIRIZZO: corso Fazzini, 17/19 Vieste

TELEFONO: +39 0884 707970

EMAIL: domeragno@tiscali.it

ORARI: Lun-Dom: 06.00/23.00