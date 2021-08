Foggia-Paganese, 2500 tagliandi in vendita: si accede con documento d'identità e green pass

Si è tenuta stamani la riunione tra i delegati del Calcio Foggia 1920 e il Gos, al termine della quale è stata stabilita per lo stadio Zaccheria una capienza di 2500 spettatori. Dunque, in vista della sfida di domani contro la Paganese, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, saranno 2500 i tagliandi in vendita.

Gli spettatori che acquisteranno i tagliandi per assistere alla gara dovranno necessariamente munirsi di documento di riconoscimento (in corso di validità) e di Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) da mostrare al personale preposto al controllo, avranno l’obbligo di misurazione della temperatura corporea all’accesso da parte del personale preposto, dovranno rispettare categoricamente i posti assegnati sul biglietto per garantire il distanziamento di un metro tra uno spettatore e l’altro e dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’evento ed evitare qualsiasi tipo di assembramento.

I cancelli verranno aperti alle ore 19:00, si raccomanda ai tifosi di recarsi allo stadio con largo anticipo per evitare assembramenti e di mantenere sempre la distanza di sicurezza in caso di fila all’ingresso.

Verranno inoltre riservati 9 tagliandi d’accesso ai diversamente abili, seguiti da altrettanti accompagnatori. La richiesta dovrà essere inviata via email all’indirizzo slo@calciofoggia1920.net entro e non oltre le ore 18:00 di venerdì 20 agosto 2021 corredata di certificazione di invalidità e documenti di riconoscimento.

I prezzi dei tagliandi

TRIBUNA INFERIORE – € 25,00 (+ € 2,50 diritto prevendita)

TRIBUNA LATERALE SUPERIORE – € 25,00 (+ € 2,50 diritto prevendita)

TRIBUNA CENTRALE SUPERIORE – € 30,00 (+ € 3,00 diritto prevendita)

TRIBUNA CENTRALISSIMA – € 50,00 (+ € 5,00 diritto prevendita)

CURVA NORD – € 8,00 (+ € 1,50 diritto prevendita)

CURVA SUD (solo settore superiore) – € 8,00 (+ € 1,50 diritto prevendita)

SETTORE OSPITI CURVA NORD – € 8,00 (+ € 1,50 diritto prevendita)

COME ACQUISTARE

I tagliandi per assistere al match possono essere acquistati solo ed esclusivamente ONLINE, collegandosi sul circuito www.vivaticket.com, official supplier del Calcio Foggia 1920. Le normative anticovid vigenti non consentono la vendita nelle normali ricevitorie concessionarie Vivaticket pertanto si ribadisce che per l’acquisto dei tagliandi occorre collegarsi al sito www.vivaticket.com, effettuare l’accesso, e munirsi di carta di credito o carta ricaricabile come indicato al seguente indirizzo: https://shop.vivaticket.com/ita/servizi/pagamenti

Le vendite saranno aperte dalle 10:00 del 20 agosto e termineranno alle ore 19:00 del 21 agosto per i settori riservati ai tifosi del Foggia e alle 19:00 del 20 agosto per il settore ospiti. L’accesso al settore ospiti sarà riservati ai soli residenti della Provincia di Salerno.