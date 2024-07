Una coppia foggiana protagonista ai campionati di danza paralimpica

Rimini Fiera ha ospitato i Campionati Italiani di Danza Paralimpica 2024 organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM). Tra i protagonisti hanno brillato per la loro eccezionale performance Lucia Squarcella e Francesco Pio Pedarra, rispettivamente Tecnico Competitore ed Atleta Paralimpico della Lus Academy, che hanno onorato la Puglia e la città di Foggia, per la prima volta rappresentata in un campionato nazionale di Para Dance Sport.

La coppia foggiana si è classificata al quarto posto nella rassegna che ogni anno coinvolge un numero sempre più grande di partecipanti, a conferma del valore terapeutico e sociale della danza paralimpica.

"Sono discipline uniche nella loro finalità socializzante in ogni parte del mondo, ballabili in ogni contesto sociale. Offrono non solo benefici fisici e psicologici, ma contribuiscono in maniera straordinaria anche alla inclusione sociale delle persone con disabilità che la praticano. Occorre ringraziare la famiglia di Francesco Pio per il supporto incondizionato, senza il quale è difficile raggiungere vette così alte", ha commentato Lucia Squarcella.

I Campionati Italiani 2024 dimostrano come la danza possa essere strumento di integrazione e crescita personale e disciplina di punta per l'inclusione ed il benessere dei partecipanti, offrendo uno spettacolo di emozioni e abilità che incantano il pubblico presente.

"La Lus Academy porta avanti con orgoglio il messaggio che nello sport, nell'arte come nella vita la disabilità può trasformarsi in una straordinaria fonte di forza ed ispirazione. Abbattere barriere e pregiudizi è la vittoria più grande. Il frutto di un lavoro impegnativo, ma troppo emozionante, che dimostra in maniera tangibile come i sogni si possano trasformare in realtà", ha concluso.