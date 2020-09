Esordio stagionale per il Foggia Incedit: i rossoblù in campo col Canosa per la Coppa Italia di Promozione pugliese

Esordio stagionale per il Foggia Incedit domani pomeriggio. I rossoblù di mister La Salandra saranno impegnati col Canosa, in una gara valevole per la Coppa Italia di Promozione pugliese.

La partita, con inizio alle 15.30, in realtà si giocherà sul terreno del 'Fausto Coppi' di Ruvo di Puglia, perché il San Sabino di Canosa è in ristrutturazione. Un avversario non certo facile il Canosa di Davide Papagni, ex calciatore dilettantistico (Termoli, Manfredonia) e che ha allenato Vigor Trani in Eccellenza come vice allenatore e Sporting Donia, in Promozione.

4-4-1-1 la formazione del tecnico barlettano. Gli ultimi precedenti per le due squadre risalgono al campionato 2018-19, in Prima Categoria, con i canosini vittoriosi in casa per 2-0 e corsari a Foggia per 1-2. Fu un'annata positiva per il Canosa, che perse la finale playoff ma fu ripescato in Promozione.

A casa Incedit procede senza sosta la preparazione per la gara. La Salandra ha tutte le intenzioni di giocarsi la gara e i suoi uomini si stanno allenando alacremente, nonostante il caldo soffocante.

Formazione ancora top secret ma sicuramente si vedrà l'esordio di qualche nuovo acquisto. Scalpita Pasquale Cassano, ex di turno. Mister La Salandra ha convocato due elementi della juniores, Andrea Di Pinto, difensore centrale classe 2003 dal vivaio della Soccer Academy e Alessandro Patruno, ala rapida classe 2001, in prestito dall'Orta Nova. Domenica prossima a Foggia la gara di ritorno.