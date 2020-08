"Fate la valigia e andate via da Foggia". La Curva Nord dichiara guerra alla società. "Chi sbaglia pagherà"

"Qualora non doveste andare via dalla nostra città, sappiate che verrà a mancare il nostro sostegno sia economico che di tifo sugli spalti casalinghi. Garantiremo la nostra presenza, dove ce ne fosse data la possibilità, solo in trasferta a difesa della maglia e della nostra città. Ostacoleremo ogni vostra iniziativa con ogni mezzo a nostra disposizione. Quelli come voi non ci meritano". È la dichiarazione di guerra della Curva Nord alla società del Foggia Calcio. La tifoseria organizzata usa toni duri. Gli ultras premettono che i loro comunicati "non sono un osanna politico a nessuno, né tantomeno una presa di posizione nei confronti di qualcuno" e la politica "va tenuta fuori dal contesto calcistico".

La loro disamina ricostruisce in "ordine cronologico la storia degli avvenimenti che si sono succeduti. Qualche comunicato fa - scrivono - avevamo chiesto alle autorità competenti, nella fattispecie al primo cittadino, di vigilare sulle situazioni societarie alquanto preoccupanti e di tutelare l’onore del Foggia Calcio già troppe volte violato e maltrattato. Detto fatto, anche con un certo stupore dobbiamo dar merito a coloro i quali hanno fino ad oggi vigilato sulle imbarazzanti vicende societarie, portando alla luce di tutta la comunità alcuni aspetti fondamentali che diversamente avremmo potuto conoscere per tempo; certamente se tutto ciò fosse stato fatto in passato probabilmente ci saremmo risparmiati abili faccendieri alla guida della società calcistica ma come si suol dire: errare è umano, perseverare è diabolico. Ad inizio agosto - proseguono - è stato chiesto all’attuale compagine societaria di fornire garanzie reali in previsione di un possibile campionato tra i professionisti, purtroppo prendiamo coscienza che soltanto uno dei tre moschettieri ha fornito quanto richiesto". Voci popolari alimentano la rabbia della Curva Nord e "di ritiro nemmeno l'ombra".

"Poi - continuano - abbiamo letto di calciatori definiti 'importanti' che alla prima occasione utile si accasano altrove magari in società che ritengono più sane o magari in società che prima pagano i 'lauti' stipendi e poi chiedono le liberatorie e non di certo il contrario". E avvertono: non staranno a guardare gli "ormai prevedibili giochetti" e "chi sbaglia pagherà".

E parte l'avviso di sfratto: "Vi diamo un consiglio che sicuramente vorreste accettare, considerato che alcuni di voi non hanno dimostrato di avere le opportune credenziali finanziarie, considerato soprattutto l’interesse ad acquisire le quote societarie da parte di imprenditori con un certo appeal, vi invitiamo a fare la valigia e a lasciare la nostra città perché se malauguratamente per voi doveste continuare la sventura con il Calcio Foggia, non troverete da parte nostra un ambiente familiare bensì un muro di Ultras".