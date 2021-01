Infortunio a Del Prete, lesione di primo grado alla coscia destra: out per la sfida di Catania

Sospiro di sollievo in casa Foggia per il difensore Lorenzo Del Prete, uscito nei primi minuti della sfida contro la Juve Stabia, per un infortunio muscolare. Gli esami strumentali effettuati presso lo studio 'Troya', hanno infatti evidenziato una lesione distrattiva di 1° grado alla coscia destra.

I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma si ipotizza uno stop di circa due settimane. Di certo, l'ex Perugia non sarà disponibile per la trasferta di Catania.