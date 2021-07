Il Foggia di Zeman prosegue la preparazione, domani primo test stagionale. E dalla Ternana è in arrivo Ferrante

Primi giorni di preparazione per il Foggia di Zdenek Zeman. La squadra in ritiro in Valle d'Aosta, nella giornata di domani sosterrà il primo test, un allenamento congiunto con l'Ivrea calcio. Seguiranno altri tre appuntamenti, in programma l'1 (contro il Chervansod), il 5 (contro R.G. Ticino) e il 9 agosto (contro il Pavia).

La società ha comunicato le modalità per seguire i quattro test dei rossoneri: durante le sedute di allenamento del ritiro che si svolgeranno allo Stadio Comunale di Montjovet, Strada Statale 26 della Valle d’ Aosta – Montjovet, dal giorno 25 luglio 2021 al giorno 9 agosto 2021, sarà consentito l’ ingresso del pubblico previa esibizione di un documento di identità in corso di validità, presentazione e consegna del modulo di autocertificazione o, in alternativa, previa presentazione del c.d. “green pass” con relativa registrazione del nominativo del soggetto interessato, e, in ogni caso, in ottemperanza allep disposizioni vigenti in materia di “Covid 19”, previa misurazione della temperatura all’ ingresso, mantenimento delle distanze di sicurezza sugli spalti e in misura non superiore alle 160 unità.

La capienza massima salirà a 2000 persone per la gara con il Pavia, in programma il 9 agosto presso lo stadio 'Pietro Fortunati' di Pavia (Via Alzaia, 137) .

Nei prossimi giorni verrà pubblicato un link sul quale sarà possibile, cliccando, accedere a tutte le informazioni inerenti le partite che il Calcio Foggia disputerà in questa fase della stagione.

N.B. Si precisa che la capienza massima è da considerarsi assolutamente tassativa in relazione alle disposizioni in materia di “Covid 19”: si fa appello al senso civico e di responsabilità di tutti gli appassionati al fine di preservare il benessere e la salute di tutte le persone e di evitare assembramenti tanto pericolosi quanto vietati.

CALCIOMERCATO - Nel frattempo, il diesse Pavone è al lavoro per rinfoltire la rosa a disposizione del tecnico boemo. Nella giornata di oggi dovrebbe essere formalizzato l'ingaggio dell'attaccante Alex Ferrante della Ternana, che dovrebbe giungere con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il 26enne italo-argentino potrebbe raggiungere a breve la squadra a Chatillon.

Molto vicino è anche l'ingaggio di Alessandro Garattoni, terzino classe '98, vecchia conoscenza di Pavone, che lo ha avuto lo scorso anno alla Juve Stabia.