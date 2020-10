Foggia-Bisceglie costa caro a Ninni Corda: inibizione e multa

Ennesimo provvedimento disciplinare per Ninni Corda. L'ex allenatore del Foggia e ora direttore generale, è stato, infatti, inibito fino al prossimo 31 ottobre e punito con un'ammenda di 500 euro dal Giudice sportivo perché al termine del primo tempo della sfida tra Foggia e Bisceglie "al rientro negli spogliatoi avvicinava l’arbitro assumendo un atteggiamento irriguardoso e minaccioso".

Non è la prima volta che Corda finisce nell'elenco dei 'cattivi' puniti dal giudice sportivo. Già la scorsa stagione ricevette 7 giornate complessive di squalifica. Ed è ancora in attesa di giudizio per il caso delle ingiurie, rivolte attraverso un post su Facebook, nei confronti dell'ex direttore del Foggia Riccardo Di Bari.

Un turno di squalifica anche per il difensore Gavazzi, espulso al 13' del primo tempo "per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo". Seconda ammonizione per Vitale, prima per Anelli e Germinio.