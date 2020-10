Foggia-Avellino si gioca col pubblico: 'Zaccheria' aperto a mille persone

Il club rossonero rende note le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere all’incontro di calcio Foggia – Avellino, valido per la 6^ giornata di andata del campionato di Serie C, in programma giovedì 22 ottobre (ore 20:45) e quelle di accesso allo Stadio Comunale 'Pino Zaccheria'.

L’apertura, con capienza ridotta a 1.000 unità e riservata ai soli residenti nella provincia di Foggia, è stata decisa a seguito della riunione svolta questo pomeriggio tra delegati del Calcio Foggia 1920 e G.O.S.: verrà garantito il pieno rispetto del distanziamento interpersonale (sia frontalmente che lateralmente, utilizzando file alternate) di almeno 1 metro e lasciando tre sedute libere tra un posto assegnato e l’altro con l’obbligo di misurazione della temperatura corporea all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La misura del distanziamento vale anche per i nuclei familiari, i conviventi e i congiunti. Inoltre, per accedere all’impianto sportivo bisognerà necessariamente munirsi di documento di riconoscimento (in corso di validità) e del modulo di autocertificazione anti-covid già compilato (ma non datato), qui scaricabile, da mostrare al personale preposto al controllo.

Il settore aperto dello Zaccheria sarà la tribuna ovest 'Vittorio Cosimo Nocera', suddivisa per settori: 450 posti per quella inferiore e 550 per la superiore, a sua volta divisa in 210 posti per la laterale, 240 per la centrale e 100 per la centralissima.

Verranno riservati 5 tagliandi d’accesso ai diversamente abili, seguiti da altrettanti accompagnatori. Richiesta da inviare via email all’indirizzo entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 21 ottobre 2020.

I prezzi dei tagliandi saranno di 25 euro per la tribuna centrale inferiore, 30 euro per la laterale superiore, 35 euro per la tribuna centrale superiore e 45 euro per la centralissima.

I tagliandi per assistere al match possono essere acquistati solo ed esclusivamente online, collegandosi sul circuito vivaticket.com, official supplier del Calcio Foggia 1920 previo il pagamento dei diritti di prevendita.

Sarà possibile esercitare il diritto di prelazione, riservato a tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2019/20m dalle ore 10:00 di martedì 20 ottobre alle ore 10:00 di mercoledì 21 ottobre.

La vendita libera partirà dalle ore 10.30 di mercoledì 21 ottobre fino alle ore 21 di giovedì 22 ottobre.