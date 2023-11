Gli atleti della Artagon Foggia campioni italiani di lotta under 17

Campioni italiani di lotta. Sono gli atleti della A.S.D. Evolution Artagon di Foggia che domenica scorsa hanno portato a casa il prestigioso titolo nella categoria under 17. La Coppa Italia 2023 di lotta stile libero si è tenuta presso PalaWojtila di Martina Franca dove si sono fronteggiati 230 atleti provenienti da tutta Italia e appartenenti a trentacinque società sportive.

Sei gli atleti foggiani che sotto la guida del tecnico Mario Moroso hanno portato a casa una medaglia: oro per Yari Zippo, argento per Vincenzo Anzivino, Lorenzo Margiotta e Claudio Vetuschi, bronzo per Lugi Del Moro e Cristian Tenore. Tutti i ragazzi hanno contribuito con i piazzamenti (la maggior parte fra i primi cinque) al raggiungimento del primo posto da parte della società. “Bravi ragazzi, siamo orgogliosi di voi” si legge sulla pagina facebook della società

La manifestazione era divisa in due categorie, under e over 17 e si è disputata su tre aree di gara. Dopo la A.S.D. Evolution Artagon (unica società della Capitanata presente con sedici atleti che hanno totalizzato 59 punti), sul podio sono saliti il G.L. Livornesi con 36 punti e in terza posizione la Wrestling Liuzzi con 34 punti. A consegnare la coppa e la targa attestante il primo posto la coordinatrice del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 Elena D'Arcangelo.