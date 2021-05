Riecco il 'Floorball', in Capitanata il primo torneo nazionale al Sud Italia

L'evento il 12 e 13 giugno a San Paolo di Civitate. Nasce come Floorhockey negli Stati Uniti negli anni Cinquanta dove è utilizzato come mezzo d'allenamento per i giocatori di hockey su ghiaccio ma diventa presto popolarissimo in Svezia, Svizzera e Finlandia

Si terrà a San Paolo di Civitate in provincia di Foggia il 12 e 13 giugno il primo torneo nazionale di Floorball nel Sud Italia. "Siamo orgogliosi di farvi sapere di questo evento che vuole promuovere in Puglia e al Sud questo favoloso gioco di squadra. Dopo vari mesi di sospensione a cause del Covid, il Floorball nazionale riprende con le sue varie attività e si è voluto fare un torneo per la prima volta in Puglia organizzato dal CivitaStars con l’aiuto e la collaborazione della Fiuf (Federazione Italian Unihockey/Floorball) e dell’amministrazione comunale.

In questo torneo ci sarà una rappresentanza di tutta l’italia, compreso la squadra di casa dell'Asd CivitaStars Floorball che rappresenterà il Sud. Ci saranno i campioni d'Italia ‘Campo Grande’ Viking Roma Fc e i Black Lions Roma che rappresenteranno il centro Italia. Presenti anche i vincitori della Coppa Italia 2021 ‘Campo Grande’ Fc Milano Molotov in rappresentanza del Nord Italia.

Il Floorball è uno sport praticato ufficialmente in più di 50 nazioni. Nasce come Floorhockey negli Stati Uniti negli anni Cinquanta dove è utilizzato come mezzo d'allenamento per i giocatori di hockey su ghiaccio ma diventa presto popolarissimo in Svezia, Svizzera e Finlandia. "Chiunque finora abbia deciso di prendere una stecca in mano si è subito divertito... E' davvero fantastico". (R.Franchelli)

"Di certo l'avanzare del Covid ha finito con il rallentare la sua progressiva ascesa, ma adesso c'è voglia di ricominciare e di mettersi definitivamente alle spalle il periodo di inattività. La CivitaStars si è ritrovata due settimane fa a riprendere gli allenamenti con il preparatore atletico Giovanni Santangelo, il coach Rocchino Franchelli e il preparatore portieri Anotnio Pace. Ed ora attendiamo impazienti di misurarci in questo torneo"

Parteciperanno donne e uomini, giovani e meno giovani.