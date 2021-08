Superato il periodo di prova: dopo il lungo ritiro, cinque calciatori firmano per il Calcio Foggia 1920

I giocatori Andrea Gallo, Domingo Dalmasso, Domenico Girasole, Vittorio Vigolo e Filippo Tuzzo sono ufficialmente in rossonero. La conferma arriva dal Calcio Foggia 1920, che annuncia di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei cinque giovani calciatori, che hanno firmato un contratto fino al giugno 2022.

Andrea Gallo, classe 1997, nativo di Pompei, è un centrocampista ed è all’esordio tra i professionisti avendo disputato finora 116 presenze in Serie D con le maglie di Aversa, Vado, Savona, e Recanatese e 17 in Eccellenza con il Vado con cui ha visto il campionato nel 2019.

Domingo Dalmasso Joaquin Damie, classe 2000, argentino di Rio Quarto, ha disputato in Italia due campionati di Eccellenza con le maglie di l’Aquila, 18 presenze, e Alto Tavoliere San Severo,13 presenze.

Domenico Girasole, classe 2000, difensore nato a Reggio Calabria, vanta 57 presenze in Serie D con le maglie di AZ Picerno, Casarano e Lanusei.

Vittorio Vigolo, classe 2000, nato a Valdagno, in provincia di Vicenza, è un attaccante. È cresciuto nel settore giovanile del Milan fino ad arrivare alla Primavera. Con i rossoneri ha vinto il titolo di capocannoniere del Campionato Nazionale Under 17 mettendo a segno 23 reti. Ha collezionato 23 presenze con la maglia della Nazionale italiana nelle categorie Under 15, Under 16 e Under 17 realizzando 4 gol. Nella scorsa stagione, iniziata a Fano, ha giocato in Sere D con la maglia del San Luca.

Filippo Tuzzo, classe 2001, nato a Verona, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo dove ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare in Primavera. Centrocampista con spiccate dote offensive Tuzzo, lo scorso anno, si alternava tra Prima squadra e campionato Primavera.