Dal 'Ronde Val Merula' parte la stagione agonistica del pilota garganico Fabio Solitro

Ai nastri di partenza la stagione 2023 per Fabio Solitro in questo weekend. La gara organizzata dalla Asd Sport Infinity che riproporrà nella sua usuale veste l’apprezzato format delle edizioni precedenti: partenza ed arrivo ad Andora. La gara assegnerà il 1° 'Memorial Davide Elena', in ricordo di un giovane componente del gruppo di lavoro scomparso di recente, mentre la splendida cittadina ligure di Andora sarà ancora il fulcro della manifestazione. Fabio Solitro affiancato dall’esperto navigatore Alberto Porzio, nonché portacolori dell’Asd Piloti Sipontini, sulla performante Renault Clio Rally 5 curata da Speed Rally nella persona di Oscar Fioroni.

“Sono onorato di fare parte della schiera degli equipaggi della nona edizione del Val di Merula, un grande plauso va agli organizzatori che hanno lavorato in maniera maniacale. Ci tengo in modo particolare a ringraziare tutte le persone che lavorano per la mia crescita ringrazio tutti gli sponsor che rendono possibile anche quest’anno il programma sportivo nel il Ciar junior con ACI Team Italia. Anche per questo anno avrò al mio fianco Rosario Navarra", le parole del pilota.

La gara savonese invece partirà domenica 5 febbraio in via dei Mille Andora (SV) per poi proseguire lungo l’unica Ps “Madonna della Guardia” di Km 11 da ripetersi 4 volte per poi tornare in via Dei Mille sempre in Andora(SV) per la cerimonia di arrivo.