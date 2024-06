Samele infinito: è bronzo nella sciabola individuale agli Europei

Lo sciabolatore foggiano Gigi Samele conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di scherma in corso di svolgimento a Basilea. Dopo aver ottenuto 5 vittorie su 6 nella prima fase, il foggiano in forza alle Fiamme Gialle ha sconfitto nell’ordine l’ucraino Yuri Tsap per 15-11, il georgiano Sandro Bazadze per 15-12 ed il romeno Gheorghe Dragomir per 15-5 ma in semifinale si è arreso al compagno di Nazionale Luca Curatoli col punteggio di 15-3.

Per Samele una medaglia di bronzo – ex aequo col francese Jean-Philippe Patrice – che arricchisce ulteriormente il palmares del quasi 37enne capitano azzurro; per l’Italia un’altra gara da incorniciare che si completa con l’oro di Michele Gallo e l’argento di Luca Curatoli.

Samele tornerà in pedana domenica, nella giornata di chiusura della manifestazione, con la prova di sciabola maschile a squadre: con lui, Curatoli e Gallo ci sarà anche Pietro Torre.