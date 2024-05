Campionati Nazionali Gold Assoluti di Scherma, Nardella secondo nella sciabola maschile

Fatale per l’atleta sanseverese l’ultima stoccata nella finale con Lapo Jacopo Pucci del Piccolo Teatro Milano. Nei turni precedenti Nardella aveva sconfitto 15-14 Gaspar Latham Umana della Scherma Ariccia, Alessandro Perugini (Frascati Scherma) per 15-10, l’altro frascatano Matteo Ottaviani per 15-4, Roberto Zini (Petrarca Scherma) per 15-9 e Mattia Siano (Milleculure Napoli) per 15-14