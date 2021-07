Il foggiano Emanuele Fusco è il nuovo vicecampione italiano di bodybuilding della Bbf

Si è svolto domenica 11 luglio a Pomezia, in provincia di Roma, il campionato italiano di bodybuilding della BBF, tra le principali federazioni italiane, e il foggiano Emanuele Fusco si è classificato al 2° posto, divenendo vicecampione italiano.

Nato a Foggia, il 21enne è un atleta natural di bodybuilding, che la scorsa domenica ha gareggiato nella categoria Man Physique - 175 cm.

"L'impegno e il sacrificio viene sempre ripagato e persistere nei mesi con allenamenti e dieta è stata l'arma migliore per dire la mia su un palco così prestigioso. L'emozione è enorme quando si gareggia a certi livelli, ma anche tensione e paura possono giocare brutti scherzi. Ma sapendo di aver fatto il massimo nei mesi precedenti non si può assolutamente mollare, soprattutto sul palco" - queste le parole del giovane atleta foggiano, che ha concluso: "Spero di poter essere di esempio a tanti sportivi foggiani come me, che inseguono sogni nei loro sport e sperano di diventare in futuro atleti di caratura nazionale, e perché no, internazionale".