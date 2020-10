Verso il derby, striscione-sfottò dei tifosi del Bari: "Vincere a 'Y' e dominare il campionato"

Mentre gli ultras del Foggia continuano la loro azione contro la società (nella giornata di ieri uno striscione con il messaggio "Bugiardo e prepotente, libera il Foggia immediatamente!" è stato esposto in oltre dieci comuni della provincia, in casa Bari la situazione è decisamente più serena. Lo dice la classifica, che vede i biancorossi secondi dietro la Ternana, ma con una gara in meno, e una squadra in grande condizione.

Per questo i biancorossi si presenteranno allo 'Zac' con i favori del pronostico. Una consapevolezza che anima anche i tifosi dei 'galletti', che nella tarda serata di ieri hanno lanciato un messaggio a distanza ai supporter rossoneri: uno striscione, affisso all'esterno dello stadio San Nicola per incitare la squadra, ma anche uno sfottò agli avversari: "L'obbiettivo va rimarcato: vincere a "Y" e dominare il campionato!", la frase che fa ironicamente riferimento all'incognita che la Lega Pro attribuì ai rossoneri nel calendario di serie C, quando l'iscrizione al campionato della squadra dauna non era ancora stata formalizzata.