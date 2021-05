Decreto riaperture: dal 1° giugno ok al pubblico negli eventi sportivi all'aperto fino a 1000 persone

Secondo quanto deciso dal Consiglio dei Ministri, dopo la riunione della Cabina di Regia, sarà consentita la presenza del pubblico all'aperto, nei limiti già previsti (25% di capienza massima, con il limite di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso) per tutte le competizioni, non solo quelle di interessa nazionale. Dal 1° luglio via libera anche per le competizioni al chiuso