Decreto Anti Covid, capienza degli stadi ridotta al 50%: obbligo vaccinale per i calciatori

Nel nuovo decreto Covid, che entrerà in vigore nei primi giorni di gennaio, è presente anche una modifica sulla capienza negli stadi e palazzetti. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso di ridurre la capienza al 50% per gli stadi, con il pubblico disposto a scacchiera, e al 35% per i palasport, misure già in vigore per le regioni in zona gialla. La misura avrà effetto immediato e quindi entrerà in vigore già a partire dai prossimi impegni in calendario nella prima settimana di gennaio.

Per accedere agli impianti servirà il super green pass, ottenibile attraverso il vaccino o la guarigione, e la mascherina Ffp2. Le numerose positività riscontrate tra i calciatori hanno indotto il Consiglio dei Ministri a introdurre l'obbligo vaccinale per i calciatori.