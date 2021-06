Il Cus Foggia apre le porte all'estate: da lunedì 14 giugno partono i campi estivi

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:30, da giugno a settembre, con una piccola pausa ad agosto. E ancora. Tecnici ed istruttori qualificati, tante attività ludico - sportive, laboratori, quiz e giochi sempre diversi, sempre divertenti.

Questa la formula vincente dei campi estivi firmati Cus Foggia!

"Dal 14 giugno apriremo i nostri impianti a tutti i bambini e ragazzi della nostra città - annuncia Claudio Amorese, presidente del Cus Foggia - e lo faremo mettendo a disposizione un ambiente ampio, ben suddiviso e sicuro. I campi estivi organizzati dal nostro centro sportivo si propongono come un utile servizio alle famiglie e non solo. L'altro grande obiettivo, infatti, è quello di riportare la socializzazione, attraverso il gioco e la condivisione, al centro delle dinamiche di crescita dei più giovani".

Novità di quest'anno è l'adesione del Cus Camp al progetto EduCamp Coni - Estate 2021.

"Il Cus Foggia è già da tempo Centro di Avviamento allo Sport riconosciuto dal Coni e oggi, la nostra progettualità e la nostra professionalità trovano ulteriore garanzia nel marchio EduCamp, iniziativa promossa dal Coni che permette ai partecipanti ai campi estivi di conoscere e sperimentare differenti attività motorie e sportive".

L’altra bella, bellissima notizia riguarda la collaborazione con iFun, associazione di Promozione Sociale formata da genitori di bambini autistici, che durante i giochi estivi - ed in particolare tutti i lunedì mattina fino a fine luglio - svolgerà presso il Cus attività ricreativa e sportiva all’aperto.

I campi estivi... In breve!

Il Cus Camp 2021 inizierà lunedì 14 giugno ed andrà avanti fino a venerdì 6 agosto. Previsto anche un secondo segmento dal 30 agosto al 10 settembre. Possono partecipare bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

Le attività si svolgeranno nel Centro Universitario Sportivo di Foggia, in Via Napoli 109, all'aperto e in palestra, nel pieno rispetto delle Linee Guida Nazionali che riguardano la tutela della salute e il contenimento del contagio.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile contattare la segreteria del Cus Foggia chiamando il numero 0881.716923 o inviando una mail all’indirizzo segreteria.cusfoggia@unifg.it.