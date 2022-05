I talenti Unifg brillano ai campionati universitari: il Cus Foggia porta a casa 7 medaglie

Quattro bronzi e tre ori: questo il bottino che il CUS Foggia porta a casa dopo i CNU – Campionati Nazionali Universitari.

Non hanno deluso le aspettative gli atleti dell’ateneo foggiano che hanno partecipato ai campionati svoltisi a Cassino dal 13 al 22 maggio. Il CUS Foggia ha perso parte alle gare di karate, taekwondo, tennis, scherma, lotta, atletica e beach volley (quest'ultimo a Gaeta, sport opzionale).

“Sono fiero e orgoglioso degli atleti che hanno gareggiato in rappresentanza dell’Università di Foggia e del nostro CUS.” – ha detto il Rettore Pierpaolo Limone – “Il loro impegno è un segnale forte di quanto sia possibile, quindi importante, conciliare carriera sportiva e studio. Loro rappresentano il simbolo anche di tutti quei valori che con Unifg portiamo avanti, cercando di dare sempre ampio spazio al merito, alle passioni e al talento. Ringrazio sinceramente tutti gli atleti che si sono impegnati tanto per questi risultati, assieme ai loro tecnici, alla delegata allo sport Donatella Curtotti e al CUS Foggia".

Le medaglie sono arrivate dala scherma e dall'atletica: oro per gaia Pia Carella (Sciabola femminile), Francesco Pio Iandolo (Fioretto maschile) e Francesca Semeraro (salto con l'asta); bronzo per Alessandro Fierro (giavellotto), Federica Triunfo (Salto con l'asta), Davide Caliandro (peso) e Arnaldo Piserchia (sciabola maschile).

“I risultati di quest’anno, ad una manifestazione importante come quella dei Campionati Nazionali Universitari, rappresentano la perfetta sintesi di ciò che da sempre l'avviamento allo sport e la formazione continua possono fare.” – ha sottolineato il presidente del CUS Foggia Claudio Amorese – “Il Cus Foggia è una realtà che si è aperta alla città coordinandosi con le politiche dell'universita di foggia. Oggi festeggiamo le nostre 7 medaglie (3 ori e 4 bronzi) e approfitto per ringraziare la delegazione degli atleti, tecnici, accompagnatori, che hanno partecipato ai Campionati Universitari, portando ancora una volta in alto il nome del Cus Foggia e della nostra Università che in attesa del medagliere definitivo sembrerebbe attestarsi nella top ten o subito a ridosso. Sono grato al Rettore, Pierpaolo Limone, e al delegato alle Attività Sportive, Donatella Curtotti, per il forte sostegno dato. La nostra continua ad essere una squadra affiatata e vincente".