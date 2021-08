'Serenata' della Curva Sud al Foggia di Zeman inavvicinabile: oltre 1000 chilometri per cantare sotto il balcone

Sorpresa per la squadra e il mister in ritiro a Saint-Vincent Chatillon. I tifosi non hanno rinunciato a dimostrare la loro vicinanza al gruppo

"Non importa quanti chilometri, ovunque tu sarai per te saremo lì". Per la precisione, sono più di 1.000 i chilometri percorsi dai tifosi della Curva Sud che hanno raggiunto il Foggia di Zeman in Valle d'Aosta.

Sorpresa per la squadra e il mister affacciati al balcone dell'hotel Miramonti di Saint-Vincent Chatillon, dove i rossoneri alloggeranno fino al 10 agosto per il ritiro precampionato. Per loro cori e uno striscione.

I tifosi non hanno rinunciato a dimostrare la loro vicinanza alla squadra nonostante il gruppo sia inavvicinabile e non sia possibile assistere agli allenamenti dal 30 luglio, quando è stata riscontrata una positività al Covid19.