Pari deludente del Foggia, la Curva Nord non vuole applausi: "Siamo stanchi di certe prestazioni!"

"Vi abbiamo chiesto ad inizio anno di combattere su ogni pallone e di sudare la maglia. Siamo stanchi di certe prestazioni!". La Curva Nord non le manda a dire dopo lo scialbo pareggio del Foggia contro il Picerno.

"Non siete voi che dovete applaudirci, non ne abbiamo bisogno, la nostra è passione senza doppio fine e immenso amore da morire. Vorremmo, invece, essere noi ad applaudirvi a fine gara come abbiamo fatto dopo il derby con la Bari, siamo stati orgogliosi di voi perché dal 1° al 90° avete lottato col coltello tra i denti su ogni pallone ed onorato la nostra città".

La tifoseria striglia la squadra e la spinge per le prossime gare: "Rammentate una cosa che forse in queste ultime uscite avete dimenticato, per noi tutte le gare hanno lo stesso valore, alcune magari hanno interessi e risonanze maggiori, ma ai fini del risultato sono tutte uguali. Per questo, l'unico modo per renderci orgogliosi di voi, domenica dopo domenica, è quello di avere lo stesso atteggiamento e lo stesso spirito battagliero e mai rinunciatario. A testa bassa, pallone dopo pallone, fino allo sfinimento di cuore!".