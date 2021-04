Casi Covid nel Foggia, un altro giocatore torna in gruppo: restano ancora otto elementi positivi

Dal nuovo giro di tamponi è risultato negativo un altro dei diciannove calciatori rimasti contagiati due settimane fa. Il giocatore è tornato ad allenarsi con la squadra in vista della trasferta di Palermo

Restano ancora otto giocatori positivi all'infezione da Covid-19 nel gruppo squadra del Calcio Foggia 1920. Nell'ultimo giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri, è risultato negativo uno dei calciatori contagiati nelle settimane scorse.

Il giocatore è tornato in gruppo a disposizione di mister Marchionni, in vista della sfida contro il Palermo in programma mercoledì alle ore 15.