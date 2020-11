Focolaio Covid nella Vibonese, la Lega Pro rinvia la sfida con il Foggia

È stata rinviata a data da destinarsi la sfida in programma domenica pomeriggio tra Vibonese e Foggia, valida per la nona giornata di andata del campionato di serie C, girone C.

La decisione è giunta dopo la comunicazione della Asl di Vibo Valentia che ha attestato la positività di ben 22 persone tra calciatori e staff tecnico oltre a un soggetto esterno alla squadra, ma in contatto con essa.

Per tale motivo, la Asl del comune calabrese aveva richiesto alla Lega l'adozione di un idoneo provvedimento "a tutela e salvaguardia della salute pubblica, onde evitare anche una maggiore propagazione dell'epidemia". Richiesta cui ha fatto seguito la decisione della Lega Pro.