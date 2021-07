Giocatore del Foggia positivo, gruppo squadra in bolla: allenamenti a porte chiuse e amichevole di domenica annullata

Il caso di positività all'infezione da Covid-19, riscontrato nel gruppo squadra del Foggia, potrebbe non essere l'unico. Ragion per cui, il club rossonero ha reso noto che a partire dalla giornata di oggi non sarà più possibile assistere agli allenamenti della squadra, né tentare di avvicinarsi al gruppo squadra.

Preclusa, inoltre, agli organi di stampa la possibilità di realizzare interviste ai giocatori e membri dello staff tecnico. Detto in parole povere, la squadra va in bolla, nella speranza che nelle prossime ore non emergano nuove positività.

Intanto, l'allenamento congiunto con il Chervansod, in programma domenica pomeriggio presso lo stadio di Montjovet, è stato annullato. Una brutta notizia per i tifosi già presenti in Valle d'Aosta e quelli che avevano programmato di trascorrere i prossimi giorni per seguire il ritiro della squadra di Zeman.