Casi Covid nel Foggia: positivi un calciatore e un dirigente

Due nuove positività in casa Foggia sono state registrate quest'oggi a seguito del ciclo di tamponi ai quali è stato sottoposto ieri l'intero gruppo squadra. Lo rende noto la società rossonera la quale fa sapere che sono risultati positivi un calciatore - che non era stato convocato per la trasferta di Caserta - e un componente dello staff dirigenziale. Entrambi sono asintomatici e già in isolamento domiciliare.

La squadra si sta sottoponendo a un nuovo ciclo di tamponi, come da protocollo, per individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani pomeriggio (ore 15) in quel di Caserta.