Casi Covid nel Foggia, i positivi salgono a diciannove: a rischio anche la sfida con il Monopoli

I risultati dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato una nuova positività, che si aggiunge alle 18 riscontrate nei giorni scorsi. Il calciatore è già stato posto in isolamento. Un focolaio è scoppiato anche nella formazione barese, dove i positivi riscontrati sono 24

C'è un nuovo caso positivo nel Foggia. È quanto emerso dai risultati dei tamponi molecolari ai quali si sono sottoposti i calciatori rossoneri nella giornata di ieri. Il giocatore è stato già posto in isolamento fiduciario. Sono in tutto 19 i rossoneri contagiati, il che riduce all'osso la rosa dei disponibili per mister Marchionni, che questa mattina ha diretto l'allenamento con gli atleti risultati negativi.

A questo punto, dopo il rinvio della sfida contro il Palermo, è a forte rischio anche il derby pre-pasquale di sabato sera contro il Monopoli. Anche in casa biancoverde è scoppiato di recente un focolaio, nel quale ben 24 calciatori sono risultati positivi.