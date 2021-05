Nuovi casi Covid nel Foggia, positivo un calciatore e due elementi dello staff

Come riferisce la società rossonera sul sito ufficiale, si tratta di "un calciatore e due elementi del gruppo squadra che, in accordo con le autorità sanitarie, sono già stati posti in isolamento fiduciario presso i propri domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero". Marchionni, intanto, recupera capitan Gavazzi

Non conosce fine l'emergenza Covid in casa Foggia. Durante il ciclo di tamponi molecolari effettuati tra i rossoneri, sono emerse tre nuove positività. Come riferisce la società rossonera sul sito ufficiale, si tratta di "un calciatore e due elementi del gruppo squadra che, in accordo con le autorità sanitarie, sono già stati posti in isolamento fiduciario presso i propri domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero".

Intanto la squadra si sta preparando per l'atteso derby playoff con il Bari. Questo pomeriggio la squadra effettuerà una seduta unica allo 'Zaccheria'. Per il derby ci sarà di nuovo capitan Gavazzi, mentre si aggiunge di nuovo alla lista degli indisponibili Del Prete.