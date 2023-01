Samele senza limiti, è secondo a Tunisi in Coppa del Mondo

A Tunisi, nella tappa valida per la Coppa del Mondo di sciabola, l’inossidabile Luigi Samele si appunta al petto l’ennesima medaglia della sua strepitosa carriera: come ad Algeri, in occasione della prima gara stagionale, per l'atleta foggiano delle Fiamme Gialle è arrivato un secondo posto alle spalle del georgiano Sandro Bazadze, impostosi in finale col punteggio di 15-8.

Ammesso di diritto al tabellone principale, il vincitore di due argenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha esordito regolando con un netto 15-5 il polacco Piotr Szczepanik poi ha messo in riga il sudcoreano Ha Han Sol per 15-10 e il britannico William Deary con lo stesso punteggio. Nel quarto di finale con l’ungherese Csanad Gemesi (che nel turno precedente aveva sconfitto l'altro azzurro Luca Curatoli, ndr) è arrivato il guizzo del campione con un emozionante successo all’ultima stoccata. Altra grande prova in semifinale con l’affermazione in rimonta per 15-13 sullo statunitense Eli Dershwitz. Poi in finale il foggiano delle Fiamme Gialle si è arreso al numero 2 del ranking mondiale ma la sua resta, ancora una volta, una prestazione da incorniciare.

Nella prova femminile quattro italiane si sono fermate nel tabellone dei 16: tra queste, Michela Battiston, l'atleta friulana, ma foggiana di adozione (si allena al Circolo Schermistico Dauno), piazzatasi al 12esimo posto, sconfitta dalla spagnola Martin Portuges. Nei turni precedenti la Battiston aveva superato l'atleta di Hong Kong Au con il punteggio di 15-8 per poi battere ai sedicesimi la giapponese Fukushima all'ultima stoccata (15-14). Tappa da dimenticare, invece, per Martina Criscio, eliminata nel tabellone da 32 dalla statunitense Chamberlain con il punteggio di 15-11. Nel turno precedente, la Criscio aveva superato l'atleta dell'Azerbaijan Bolshakova per 15-13.