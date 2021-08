Coppa Italia di Serie C, per il Foggia esordio allo 'Zac' con la Paganese

Le gare del primo turno si terranno sabato 21 agosto. In caso di vittoria, i rossoneri affronteranno la vincente tra Juve Stabia e Acr Messina

La 'prima' stagionale del Foggia di Zeman sarà contro la Paganese, in Coppa Italia. Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei raggruppamenti del Primo e Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021-2022.

Il primo turno eliminatorio è in programma sabato 21 agosto e vedrà la partecipazione di 56 squadre. I rossoneri, inseriti nel gruppo 4, affronteranno la Paganese allo stadio 'Zaccheria'. In caso di vittoria, si troveranno di fronte la vincente tra Juve Stabia e Acr Messina.

Il primo turno si svolgerà in gara unica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.