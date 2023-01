Kickboxing, Peschici stravince nella Coppa Italia con gli atleti della palestra 'Do'

Un altro grande risultato per la palestra 'Do' di Peschici, protagonista nella Coppa Italia Kickboxing, tenutasi ieri al Palafiori di Terlizzi. All'evento organizzato dall'Accademia 'Den of Tigers' del maestro Mario Roselli, in collaborazione con la 'World Kickboxing Federation'.

Durante la giornata, sul ring, con passione e determinazione, si sono sfidati atleti di ogni età provenienti dal Sud Italia.

A combattere c'erano anche i campioni della palestra peschiciana diretta dal maestro Luigi Tavaglione che hanno portato a casa ben 11 medaglie: sugli scudi Carmine Piracci, che porta a casa due ori (uno nella categoria boxe e uno nel kickboxing). Sul gradino più alto del podio sono saliti anche Emanuelle Russo, Giuseppe e Raffaele Tavaglione e Daniel Vecera. La medaglia d'argento è andata a tre atleti: Giuseppe Biscotti, Matteo Liberato e Giuseppe Tavaglione.

Infine, terzo posto per Mario Esposito e Daniel Vecera. "Ho fatto di questa arte la mia ragione di vita e questa filosofia cerco di trasmetterla ogni giorno con impegno, sacrificio ed entusiasmo", ha commentato Tavaglione.