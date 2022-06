Prevenzione degli infortuni e ritorno all'attività sportiva: a Foggia un convegno organizzato da Olympia

Sabato 25 giugno ospiti importanti in occasione del convegno “Evidence-based Injury prevention & Return to Sport strategy” sulla prevenzione degli infortuni e return to play.



Il convegno, organizzato dal Centro Polisportivo Olympia in collaborazione con lo Studio di fisioterapia e riabilitazione del Dott. Rabbaglietti, si terrà presso la Città del Cinema di Foggia, Piazzale Anna De Lauro Matera.



È una occasione unica e imperdibile per formarsi ed aggiornarsi su un tema delicato come gli infortuni e il recupero dagli infortuni, che sovente si presentano durante una stagione agonistica sportiva.



La partecipazione al convegno è completamente gratuita ed essendo a numero chiuso è necessario effettuare la registrazione.