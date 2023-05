Due foggiani sul podio del concorso ippico 'Coppa delle Nazioni'

C’è anche Foggia sul podio del concorso ippico internazionale ‘Coppa del Presidente’ che si è appena concluso a Roma. Nella squadra della Puglia il dodicenne lucerino Fernando dell'Osso si è classificato al primo posto in sella a Paullo-z, mentre la foggiana Carlotta Paola Sisto al debutto nell’ovale di piazza di Siena è arrivata terza al Master Sport Silver. Entrambi sono allievi della ‘Scuderi Stable’ di Foggia dell'istruttore Francesco Scuderi.

Scrive Fernando su instagram: “In questo concorso dallo scenario al dir poco emozionante io e il mio super Paolino facciamo due ottime prove nella coppa delle regioni classificando la Puglia in terza posizione. Ci siamo qualificati nei migliori 30 per partecipare nell’ovale, stravincendo la next generation intesa San Paolo. Un grazie lo devo al mio super cavallo, al mio istruttore e ai miei genitori che mi hanno permesso tutto ciò”.

E i complimenti via social sono arrivati anche dal team ‘Scuderi’. “Emozioni allo stato puro. Orgogliosi di voi, del vostro impegno, di tutto il lavoro che c’è dietro questo grande risultato! Grazie ai nostri tecnici che dedicano ogni singolo minuto per migliorare questi ragazzi giorno dopo giorno, grazie ai genitori che supportano tutto ciò e grazie ai nostri cavalli che rendono ogni sogno realtà”.