Presunta combine, 5 punti di penalizzazione al Bitonto: per il Foggia si riaprono le porte della C (per ora)

La sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha emesso la sentenza di primo grado in merito alla presunta combine tra Picerno e Bitonto nella gara valida per l'ultima giornata del campionato di serie D, girone H, della stagione 2018/2019, al termine della quale la formazione lucana conquistò la promozione in serie C.

Il tribunale Federale, presieduto dal dott. Cesare Mastrocola, e composto dagli avvocati Amedeo Citarella (relatore), Paolo Clarizia e dal rappresentante Aia Giancarlo Di Veglia ha deciso la retrocessione del Picerno all'ultimo posto della classifica del campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2019/20, e 5 punti di penalizzazione al Bitonto, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/20. Quest'ultimo provvedimento, di fatto, ridisegna la classifica portando il Foggia - che aveva concluso il campionato a -1 dalla formazione barese - al primo posto decretandone la promozione in Serie C, almeno per ora, trattandosi del primo grado di giudizio.

Inoltre, sono stati squalificati i calciatori Michele Anaclerio (2 anni), Antonio Picci (1 anno e 8 mesi), Daniele Fiorentino (1 anno), Giovanni Montrone (1 anno e 8 mesi), Onofrio Turitto (1 anno), Francesco Cosimo Patierno (1 anno e 8 mesi). Inibizione di 4 anni per i dirigenti Nicola De Santis e Vincenzo Mitro.

Prosciolti Rossiello, D'Aucelli e la società Potenza Calcio, che secondo l'accusa avrebbe avuto un ruolo da mediatore nella trattativa per la combine.