L'Allianz regala ai tifosi un Natale gioioso: battuta Ferrara con un super Jones

Eccola, finalmente! Il regalo che i tifosi gialloneri si aspettavano: una vittoria (al cardiopalma è più bello!) per scacciare la negatività del momento e dimostrare di essere ancora vivi. L’Allianz Pazienza, nella gara appena conclusa contro la Top Secret torna a gioire in Campionato e guadagna due punti dal peso specifico elevatissimo. 70 – 66 il punteggio finale e un successo maturato nel corso di una partita non bellissima dove ha regnato un sostanziale equilibrio ed il cuore dei ragazzi di Lino Lardo, soprattutto nel finale.

In campo si è apprezzata la voglia di riscatto di una squadra, quella giallonera, intenzionata a superare le avversità che una stagione complessa come la Serie A comporta. Spigliata, decisa e concentrata per tutto l’arco della gara, San Severo vince e convince, grazie all’energia, alla solidità mentale e difensiva, il contributo complessivo del gruppo, cavalcando di volta in volta i giocatori migliori Jones, Contento, Ogide, Ikangi (aspramente criticato ma ha risposto alla sua maniera) e riuscendo a chiudere tutti gli spazi agli avversari. Ferrara, dopo l’infortunio di Ebeling e l’immediato innesto di Dellosto (ex Fortitudo Bologna) forse ha pagato le tante energie disperse nell’infrasettimanale di mercoledì dove, in casa, ha battuto Napoli con una prestazione superlativa – singolari i 31 punti di Panni –. Ritornando alla Cestistica: non era facile, a livello psicologico, reagire alle quattro sconfitte consecutive, tuttavia gli uomini di Lardo hanno confermato di avere delle basi solide, spalle larghe per non farsi demoralizzare dalle, troppo spesso, sentenze precoci ed una filosofia ben chiara, nonostante ci sia la consapevolezza del lungo lavoro da fare vista la giovane età di tanti componenti del roster. Bene cosi, ragazzi! Le vittorie generano entusiasmo, una componente fondamentale per il prosieguo della stagione.

“Alla vigilia aleggiavano dubbi - commenta il Vice Presidente Nicola Biscotti - oggi invece si riparte da qualche certezza in più. Merito di questi giocatori, della professionalità di coach Lino ed i suoi assistenti ma anche dello staff medico che, per l’ennesima volta, ha svolto un lavoro eccellente per rimettere al meglio gli infortunati. I nostri colloqui durante la settimana sono serviti e di questo sono soddisfatto! Auguriamo, nella maniera più bella, buon Natale ai nostri tifosi sperando di poter apprezzare tante altre partite con questa intensità ed il bottino pieno. Complimenti a tutti e avanti così!”



Ora, però, arriva una parte del Campionato abbastanza impegnativa ed altrettante trasferte. Si gioca, domenica 27 dicembre alle 18 contro l’altra super sfidante: Napoli al “Pala Barbuto” poi in terra emiliana sul parquet di Forlì fino ad arrivare al 9 gennaio contro l’Atlante Eurobasket Roma.

Credits foto: Antonio Giammetta

Il tabellino

Allianz Pazienza Cestistica San Severo - Top Secret Ferrara 70-66 (17-16, 16-19, 17-8, 20-23)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andre Jones 20 (7/11, 1/4), Iris Ikangi 13 (2/3, 2/5), Marco Contento 11 (1/3, 2/5), Chris Mortellaro 10 (5/8, 0/0), Andy Ogide 8 (1/3, 2/4), Michele Antelli 4 (2/4, 0/1), Emidio Di donato 4 (1/1, 0/5), Filip Pavicevic 0 (0/2, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0) - Coach: Lino Lardo

Tiri liberi: 11 / 21 - Rimbalzi: 40 10 + 30 (Emidio Di donato 10) - Assist: 15 (Andre Jones 5)

Top Secret Ferrara: Kenny Hasbrouck 17 (1/3, 4/11), Tommaso Fantoni 15 (7/7, 0/0), Hrvoje Peric 14 (4/8, 1/1), Alessandro Panni 7 (0/2, 1/3), Patrick Baldassarre 4 (1/2, 0/3), Nicolò Dellosto 4 (2/3, 0/2), Federico Zampini 3 (1/3, 0/3), Niccolò Filoni 2 (1/4, 0/2), Pietro Ugolini 0 (0/0, 0/0), Luca Vencato 0 (0/0, 0/0) - Coach: Spiro Leka

Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Tommaso Fantoni 9) - Assist: 11 (Tommaso Fantoni 4)