Centenario Foggia calcio: disponibile l'annullo filatelico con bollo speciale

In occasione della chiusura delle celebrazioni per il Centenario della fondazione del Foggia Calcio, Poste Italiane attiverà il 12 maggio, su richiesta del Calcio Foggia 1920 Srl, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale.

Nell’occasione, dalle ore 10.00 alle 13.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso l’ufficio postale Foggia Centro in Via XXIV Maggio 26. E’ stato inoltre allestito uno speciale Folder filatelico a tiratura limitata (3000 pezzi) che sarà disponibile anche presso tutti gli Sportelli Filatelici in Italia e negli “Spazio Filatelia” di Torino, Milano, Genova, Trieste, Verona, Venezia, Firenze, Roma e Napoli.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere ugualmente inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Foggia - Sportello filatelico – Via XXIV Maggio, 26 – 71121 Foggia.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html